Vellykket operasjon for Trondsen

Det melder den tidligere Rosenborg-spillerens tyrkiske arbeidsgiver Trabzonspor på sine nettsider.

Klubben skriver videre at Trondsen oppholder seg hjemme i Norge, og at operasjonen ble gjennomført i Oslo.

Trondsen ødela det fremre korsbåndet i det høyre kneet da han var uheldig på trening for to uker siden. Skaden oppsto kun kort tid etter at han hadde sluttet seg til Trabzonspor-troppen etter overgangen fra RBK.

Det er forventet at 25-åringen blir borte fra fotballbanen i seks måneder.

Trondsen signerte en fireårskontrakt med Trabzonspor 8. august. Han har en fortid i Stabæk og Sarpsborg i tillegg til Rosenborg. 25-åringen spilte 102 kamper i RBK-trøya etter overgangen fra Sarpsborg.

