Solskjær ville ikke snakke om mulige spillerkjøp

United fikk en blytung start på Premier League-sesongen med 1-3-tapet for Crystal Palace sist helg. Lørdag er Brighton motstander på bortebane. Der skal Solskjærs menn forsøke å reise seg etter åpningssmellen.

I britiske medier spekuleres det som vanlig høyt i at nye spillere kan være på vei inn portene på Old Trafford før overgangsvinduet stenger 5. oktober.

Da Solskjær møtte pressen fredag ble han utfordret på om han er tilfreds med den spillerstallen han i øyeblikket jobber med – eller om det kan komme nye ansikter inn i tiden som kommer.

Vanskelig å spå

Det ville ikke kristiansunderen si for mye om.

– Som jeg har sagt så mange ganger tidligere, har jeg stor tro på spillerne mine. Vi skal holde dere oppdaterte dersom det kommer noen inn eller går noen ut, sa United-sjefen.

– Vi kan ikke spå for mye i fotballen. Mitt fokus er utelukkende på kampene. Jeg kan ikke tenke på noen annen måte. Vi trenger tre poeng mot Brighton, fortsatte han.

Så langt er kun nederlandske Donny van der Beek hentet til United i sommer. Fredag skriver samtidig den britiske avisen Daily Mirror at klubben planlegger et siste framstøt for å sikre seg Jadon Sancho fra Borussia Dortmund.

Under pari mot Palace

Solskjær innrømmet samtidig gjerne at prestasjonen mot Crystal Palace var langt unna det han forventer av egne elever.

– Jeg var ikke fornøyd med kampen mot Palace. Selvsagt var jeg ikke det. Vi var ikke klare til å spille med den intensiteten og kvaliteten vi trenger. Løpene var ikke der, sa kristiansunderen.

– Samtidig synes jeg vi har tatt store steg siden restarten i juni. Enhver kamp lever sitt eget liv. Det var skuffende mot Palace, men jeg tror fortsatt vi kan bryte ned lag med vår kvalitet. Vi må definitivt ha mer presisjon enn vi hadde i den kampen, fortsatte han.

Lørdag kommer første mulighet til å reise seg. Brighton har samtidig sett friske ut i sine to første kamper.

