Sagosen på første titteljakt i Tyskland: Ja til 2640 tilskuere og bunnbind – nei til ølbeger

Tyske myndigheter har åpnet for at 20 prosent av hallens tribunekapasitet kan benyttes i supercupfinalen mot Flensburg i Düsseldorf. Det betyr at 2640 plasser er solgt. Sagosens første kamp mot et tysk lag, er sett fram mot med kjempeforventninger i verdens viktigste håndballand for menn.

– Nå er Sagosen her, og han er som en Messias for Kiel og Bundesliga, sier en av Tysklands største håndballeksperter, Björn Pazen, til NTB.

Ølkranene får en frikveld i Düsseldorf, men alle tilskuere må benytte munnbind og overholde 1-metersregelen inne i hallen.

Fire nordmenn spiller i Flensburg: Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Magnus Jøndal og Gøran Johannessen. Sagosen har Harald Reinkind med seg på Kiel-laget.

Kiel og Flensburg er tøffe rivaler. Supercupen er starten på en meget lang og hard tysk sesong. Sagosen kan komme til å spille opp mot 80 kamper for klubb- og landslag fra nå og fram til OL-slutt i august neste år.

Norge har en meget overkommelig OL-kvalifisering og kan på det nærmeste bestille flybilletter til Tokyo.

Finalen i Düsseldorf blir en viktig test før Bundesliga-starten om en ukes tid., Skulle arrangøren av supercupen får til arrangementet og følge opp alle smittevernregler, vil det hjelpe klubbene med tanke på seriestarten.

Håpet for dem er fortsatt at en femdel av tribunene kan fylles opp med tilskuere fra første serierunde.

