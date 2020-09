Ruud håper på revansj for Humbert

NTB Sport

– Jeg har møtt ham en gang tidligere i år. Jeg tapte en tøff kamp over tre sett i Auckland. En turnering han vant. Nå passer kanskje underlaget her meg litt bedre, sa Ruud etter seieren over italienske Fabio Fognini torsdag ettermiddag.

– Han (Humbert) slo toppseedede Daniil Medvedev her, og han slo Fognini i forrige uke i Roma, så han blir farlig, sa Ruud.

Nordmannen forklarte kort suksessen han har hatt de siste ukene med at han nærmest som normalt har fått trent godt under spilleoppholdet i sommer.

– Jeg har fått jobbet bra på hjemmebane under perioden vi hadde opphold. Jeg har fått trent hardt og mye for å være i best mulig fysisk form. Her gjelder det å kjøre mye toppspinn og tunge slag for å gi motstanderen problemer, sa 21-åringen.

