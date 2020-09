Dansk milliardær bekrefter kjøp av engelsk fotballklubb

NTB Sport

Det bekrefter milliardæren selv i et åpent brev til fansen på klubbens nettsider fredag.

USA-bosatte Sandgaard har tjent seg rik på salg av medisinsk utstyr. Ifølge den britiske storavisen The Sun skal han være god for 400 millioner pund, tilsvarende mer enn fire milliarder norske kroner.

«I dag er dagen! Vi gjorde det umulige. Vi triumferte, og vi har kommet til dette punktet på grunn av dere», skriver Sandgaard til fansen.

Oppkjøpet av klubben har den siste tiden vært mat for det britiske rettsvesenet. Nå skal alle hindringer være ryddet av veien.

«Takk for at dere har stått opp for det dere tror på. Jeg skal ikke skuffe dere», skriver Sandgaard fredag og legger til at han forsikrer at overtakelsen av klubben bare er begynnelsen på noe stort.

«Vi er Londons klubb», avslutter milliardæren offensivt.

62-åringen har mange jern i ilden. Ved siden av å bli klubbeier spiller han i øyeblikket inn et rockealbum med sitt nystartede band The Guardian Angel, melder The Sun.

