Casper Ruud til semifinale i Hamburg: – Vil ikke virke høy på pæra, men ikke min beste kamp

NTB Sport

Ruud vant 7-5, 3-6, 6-1 og revansjerte tapet for 22-åringen i Auckland i januar.

– Det var en tøff kamp mot en vrien venstrehendt spiller som har god serve. Det er ikke meningen å virke høy på pæra, men jeg føler ikke at det var min beste kamp de siste ukene selv om jeg vant. Jeg fightet iallfall bra, tenkte at hver ball er viktig og sto i det, sa Ruud til NTB.

– Jeg klarte å stjele til meg 1. sett litt heldig ved å redde noen settballer. I 2. sett spilte han bra, mens jeg ikke var helt på topp, men jeg greide heldigvis å snu det. Jeg er fornøyd med avslutningen og med at jeg kom meg videre.

Lørdag møter han femteseedede Andrej Rublev i kamp om finaleplass. Russeren er nummer 14 på ATP-rankingen. I fjor slo han Ruud i 2. runde i Hamburg.

– Han er en god spiller og tok seg helt til finalen da. Jeg må være forberedt på en vanskelig kamp. Jeg kommer til å være «underdog» i morgen, men jeg håper på revansj, sa Ruud i et intervju med arrangøren vist på Eurosport.

Humbert er rangert 11 plasser bak nordmannen (41 mot 30), men han viste styrke på rødgrusen i Hamburg da han i 1. runde slo ut den toppseedede russeren Daniil Medvedev, som har bare fire mann foran seg på ATP-rankingen. Franskmannen vant nesten like mange poeng som Ruud (99-104), men nordmannen spilte seg til langt flere bruddballer (17-7) og brøt fire ganger mot franskmannens to.

Sterk psyke

Ruud viste igjen psykisk styrke da det første settet vippet hans vei. I et maratongame som gikk til deuce gang på gang avverget han to settballer, og til sist greide han å utnytte en av sine mange gameballer til 5-5. Deretter skaffet han seg raskt to bruddballer i motstanderens serve og brøt til 6-5 før han servet hjem det første settet etter 65 minutters spill.

I neste sett var det Humbert som brøt til 3-1. I et nytt maratongame sikret Ruud seg til sammen fire bruddballer i forsøket på å svare direkte, men til sist halte franskmannen servegamet i land. Ruud misbrukte en ny bruddball i sjuende game, men motstanderen avgjorde settet rett før kampuret rundet to timer.

I avgjørende sett brøt Ruud blankt til 2-0. Humbert prøvde å svare og ledet 30-0 i nordmannens serve, men Ruud slo seg ut av problemene ved å vinne fire poeng på rad.

Humbert solgte seg dyrt og avverget tre bruddballer på 3-0, men neste gang franskmannen servet skaffet Ruud seg tre nye bruddballer og gikk opp i 5-1. Så servet han hjem settet og kampen etter to timer og 38 minutter.

Tett program

Ruuds motstander i semifinalen blir russiske Andrej Rublev, som tok seg av Roberto Bautista-Agut i tre sett i kvartfinalen. Mens Ruud og Humbert begge er 1998-årganger, er 22-årige Rublev født året før.

Skulle Ruud vinne igjen, kan den høyest rangerte unggutten bli finalemotstander. Stefanos Tsitsipas er også født i 1998. Grekeren er 2.-seedet i Hamburg, nummer seks på rankingen og klar for semifinale.

Semifinalene i Hamburg spilles lørdag og finalen søndag. Samme dag starter Grand Slam-turneringen Roland-Garros i Paris, der Ruud er 28.-seedet og skal møte japanske Yuichi Sugita i 1. runde. Den kampen spilles trolig tirsdag.

Ruud er inne i en meget god periode. Forrige uke spilte han seg fram til kvartfinale i Masters 1000-turneringen i Roma før verdensener Novak Djokovic ble for sterk.

– Jeg nyter å spille på grus. Jeg hadde en god tur til grusturneringene i Sør-Amerika i vinter og gledet meg til grussesongen i vår, men vi vet hva som skjedde. Nå er jeg glad for at det blir en del grustennis i høst i stedet, sa Ruud.

(©NTB)