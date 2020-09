Ull/Kisa solgte spiller til tyrkisk klubb

NTB Sport

Amedspor holder til på nivå tre i Tyrkia. Klubben tapte 0-1 for Erzincanspor i serieåpningen sist søndag.

For kun kort tid siden ble Ull/Kisa kjent med interessen for Can. Torsdag var overgangen i boks.

– Da denne muligheten kom, var dette noe jeg ønsket, og jeg er glad for at klubbene ble enige. Jeg ser på dette som et fotballeventyr. Jeg kommer fra området klubben ligger i, og har også vært en periode i tyrkisk fotball for noen år siden. Derfor vet jeg hva som venter når det gjelder kultur, språk og miljøet jeg nå går inn i, sier Can til Kisas nettsider.

Han endte opp med å score tre mål på sine 11 kamper i Ull/Kisa.

– Jeg har hatt det fint i Ull/Kisa og er takknemlig for den tilliten jeg fikk da jeg ble hentet. Personlig vet jeg at jeg har mer inne enn det jeg har fått vist frem her, men jeg tar uansett med meg fine minner fra en fin klubb, sier spissen.

