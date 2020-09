Johaug og Klæbo åpner sesongen for tomme tribuner

NTB Sport

Det opplyser arrangørene i en redegjørelse publisert på Det finske skiforbundets nettsider torsdag.

Som tidligere er det lagt opp til at både langrennsløperne, kombinertløperne og hopperne skal konkurrere i den finske skimetropolen. For langrenn og kombinert er det sesongens første verdenscuprenn.

I år vil arrangementet bli avviklet for tomme tribuner som følge av koronapandemien.

«Beslutningen er basert på målsettingen om å redusere risikoen for spredning av koronaviruset», heter det i torsdagens uttalelse.

– Vi vurderte saken veldig nøye i styret, og etter en grundig vurdering kom vi fram til at denne løsningen gir mest mening for både publikum og idrettsutøvere, sier Matti Heikkilä, styreleder i klubben som står bak Ruka-arrangementet.

Han legger til at beslutningen er tatt i samråd med den finske regjeringen.

– Vi beklager at vi ikke vil kunne tilby skifansen en flott opplevelse på stedet i år. Med denne avgjørelsen vil vi være i stand til å kontrollere antall personer på arrangementet og gjøre vårt beste for å gi de tryggeste mulige forholdene for lagene som konkurrerer i Ruka, sier Seppo Linjakumpu, generalsekretær i Ruka Nordic.

Som følge av virussituasjonen har det vært stor usikkerhet rundt verdenskalenderen for skiidrettene. Så langt er ingen endringer gjort.

Det er ventet at Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil endelig bekrefte sine planer i neste måned.

Verdenscuphelgen i Ruka er terminfestet fra 26. til 29. november.

