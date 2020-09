Håndballen vil hjelpe familier som sliter økonomisk under pandemien – har satt av millionbeløp

NTB Sport

I likhet med andre idretter påvirker virusrestriksjonene også håndballens muligheter til å drive aktivitet. Sesongstarten for bredden er utsatt, og på barne- og ungdomsnivået ligger det også klare begrensninger.

Nå tar håndballforbundet grep for å bistå dem som også merker de økonomiske konsekvensene av pandemien.

– Hovedformålet er at barn og unge som nå lever i familier som har fått en annen økonomi, ikke skal måtte slutte med idretten sin på grunn av lisenskostnaden, sier generalsekretær Erik Langerud til NTB.

– Vi vet både fra kjente og andre at det har vært et halvt år med mye permitteringer og arbeidsløshet, som selvfølgelig påvirker familieøkonomien. Da er det viktig for oss at barn og unge får fortsette å spille håndball, tilføyer han.

Enkel prosedyre

Tilskuddsordningen, som skal være et bidrag for å forhindre et potensielt frafall, åpner for at spillere får dekket den lovpålagte lisensen for hele 2020/21-sesongen.

– Det er nitrist hvis barn og unge må slutte med idretten sin på grunn av økonomi, og økonomi som barriere har jo vært et tema i idretten i mange år, sier Langerud.

Alle som er lisenspliktige, er berettiget til å søke om støtte fra ordningen. Samtidig opplyser forbundet at 80 prosent av tilskuddene i utgangspunktet skal tildeles barn og unge i alderen 13-19 år.

Det er lagt opp til en enkel søknadsprosedyre for dem som ønsker å benytte seg av tilbudet.

– Vi har laget en enkel, elektronisk søknadsportal med et minimum av informasjonsbehov, og ordningen er derfor i stor grad tillitsbasert, sier Langerud.

Det er klubbene som skal søke på vegne av den enkelte spiller.

Kort frist

Søknadsfristen er satt til 25. september, og søknadene skal behandles av en komité bestående av regionale og sentrale styremedlemmer i norsk håndball.

Målet er at samtlige søknader skal være vurdert før 1. oktober.

De 5,25 millionene som er satt av til ordningen er finansiert av Norges Håndballforbund. Om summen er stor nok til å dekke det antallet søknader som kommer inn, vil vise seg.

– Det er som alltid at det kommer (flest søknader) de siste dagene, men vi håper vi får brukt opp 5,25 millioner kroner. Det er absolutt målet her, og at de som trenger det søker, sier Langerud – og legger til:

– Ingen skal måtte slutte med idretten de er så glade i fordi de ikke har råd til lisensen.

