Wolves kjøpte Barcelona-back

Salgssummen kan øke med ytterligere 109 millioner kroner avhengig av klausuler, opplyser Barcelona på sitt nettsted. Semedo har undertegnet en treårskontrakt med Wolves og samtidig sikret seg en opsjon på to års forlengelse.

Wolverhampton har vært svært aktiv på overgangsmarkedet i det siste. Semedo er den sjette spilleren som kommer inn dørene på Molineux i dette vinduet. Han blir samtidig den tiende portugiseren i manager Nuno Espirito Santos tropp.

– Det er ikke ofte vi har muligheten til å hente en verdensklassespiller fra en verdensklasseklubb. Signeringen av Nelson viser at framgangen vår aldri stopper, og vi er fortsatt sultne og ydmyke i hjertet vårt, sier Wolves' styreleder Jeff Shi.

Semedo spilte i alt 124 kamper i løpet av tre sesonger for Barcelona, og han ble blant annet ligamester i to ganger i Spania. Før det vant han blant annet to ligatitler i Benfica.

