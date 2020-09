Rekdal forsterker med Lillestrøm-spiller

NTB Sport

Det opplyser Lillestrøm på sitt nettsted.

Moses har vært involvert i 15 av LSKs 16 seriekamper i år, og han har scoret to mål. Likevel skifter han klubb midt i sesongen.

– Vi vil takke Moses for innsatsen i Lillestrøm. Det er sikkert flere årsaker til at han aldri slo helt igjennom her, blant annet er han blitt satt ut av skader i flere perioder, men han har likevel vært en bidragsyter. Ikke minst scoret han et viktig mål mot Ranheim tidligere i høst. Vi ønsker Moses lykke til i HamKam, sier sportssjef Simon Mesfin.

Moses hadde i utgangspunktet et snaut år igjen av kontrakten med gultrøyene. Det er ikke kjent hvor mye HamKam, som trenes av Kjetil Rekdal, må betale for nigerianeren.

