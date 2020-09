Paire avga to positive virustester før Ruud-møte

NTB Sport

Det avslører Paire etter å ha trukket seg i annet sett mot Ruud i 1.-rundekampen i ATP-turneringen i Hamburg.

Franskmannen sa ifølge nyhetsbyrået DPA at han har testet positivt ved to anledninger etter å ha kommet til Tyskland, men at han fikk spille fordi han deretter leverte en negativ koronaprøve.

– Den eneste negative testen var fra i går, men før det var det to positive på rad, sier franskmannen.

Ifølge nettstedet Tennishead stiller Paire spørsmål ved regelverket for koronasmitte. Nylig ble det kjent at en håndfull spillere er fjernet fra kvalifiseringen til Grand Slam-turneringen Roland-Garros på grunn av covid-19.

– ATP må forklare meg hva regelen er. I Paris er noen negative, men kan ikke spille fordi treneren deres er positiv. Her i Tyskland er du positiv og kan spille, sier Paire og legger til:

– Jeg forstår det ikke lenger. Jeg er bare lei.

Gikk glipp av US Open

Den franske tennisstjernen måtte tidligere i høst trekke seg fra US Open fordi han fikk påvist koronasmitte. Deretter ventet ti dager i isolasjon før han i forrige uke deltok i Masters 1000-turneringen i Roma.

Der tapte Paire angivelig med vilje mot den italienske tenåringen Jannik Sinner i 1. runde. Årsaken var at 31-åringen var forbannet fordi han måtte spille allerede mandag i stedet for tirsdag.

– Drittoppsett! Takk. Jeg kom bare med ett krav, og det var å spille tirsdag for å ha en ekstra treningsdag etter det som skjedde med meg i New York. Og fordi jeg møter en italiener, setter dere meg opp på mandag, skrev Paire på Twitter.

Flere tester

Han testet negativt for koronaviruset både i Frankrike etter US Open og i forbindelse med Roma-turneringen. De to nylige positive prøvene kom først i løpet av de siste åtte dagene.

Onsdag tapte Paire det første settet mot Casper Ruud 4-6, før han ga seg på stillingen 0-2 i det andre.

Det er ikke kjent hvorfor han trakk seg fra kampen, og det er foreløpig ingen indikasjoner på at det henger sammen med koronasykdom.

