King aktuell for City-møte

NTB Sport

Da skal Bournemouth ut i en særdeles vrien bortekamp mot tittelforsvarer Manchester City. King har ikke spilt for laget denne sesongen, men det har samtidig vært lite konkret nytt rundt klubbframtiden hans de siste ukene.

Til lokalavisen Bournemouth Daily Echo sier manager Jason Tindall at King er tilbake i trening, og at han er aktuell for troppen mot City.

– Jeg håper å ha ham i troppen i morgen kveld. Men det er et tilfelle som vi skal vurdere igjen i dag, se hvordan han gjør det på treningen. Jeg tar avgjørelsen etter treningen, sier Tindall.

Koblet til storklubber

King var tidligere i måneden involvert i Norges nasjonsligakamper mot Østerrike og Nord-Irland. Han har ikke lagt skjul på at han ønsker seg til en større klubb etter at Bournemouth rykket ned fra Premier League, men enn så lenge er han fortsatt Bournemouth-spiller.

Overgangsvinduet i europeisk fotball stenger 5. oktober. Det betyr at King, som nylig byttet agent, ikke har all verdens tid til å skaffe seg en ny arbeidsgiver.

Spissen har vært koblet til klubber som Aston Villa og Tottenham, og rykter om Manchester United dukker opp innimellom. I forrige uke gjorde Tindall det klart at Bournemouth ikke vil stå i veien for et klubbskifte dersom prisen er riktig. Kings kontrakt går ut neste sommer.

Spillerflukt

– «Kingy» vet at dersom klubben får et akseptabelt bud og han går videre, så gjør han de med mine beste lykkønskninger. For enhver spiller som kan få spille på høyeste nivå, særlig når du kommer inn i siste del av karrieren, er en bra ting, sa Bournemouth-sjefen fredag.

Samtidig la han til:

– Men han vet også at om det ikke skjer, så er han fullstendig forpliktet til klubben. Jeg er sikker på at det eneste «Kingy» tenker på er å spille kamper, score mål og gjøre det bra.

En rekke sentrale Bournemouth-spillere har forlatt klubben etter nedrykket, blant dem Nathan Aké (Manchester City), Callum Wilson, Ryan Fraser (begge Newcastle) og Aaron Ramsdale (Sheffield United).

(©NTB)