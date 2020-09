Trekning av fotball-NM kvinner

NTB Sport

Vinner Øvrevoll Hosle/Amazon Grimstad – Avaldsnes, Røa – Fart, Klepp – Vålerenga, vinner Åsane/Hønefoss – Sandviken, Rosenborg – Kolbotn, LSK Kvinner – Lyn, Arna-Bjørnar – vinner Grei/KIL-Hemne, vinner Fløya/Medkila – Stabæk.

Trekningen ble utført i forbindelse med EM-kvalifiseringskampen mot Wales på Ullevaal stadion. Det er tidligere bestemt at årets NM-turnering for kvinner skal omfatte 20 lag, og at de ti toppserielagene og de to som rykket ned i fjor går rett inn i 1. runde (åttedelsfinale).

Innledende runde var allerede satt opp med følgende kamper: Fløya – Medkila, Grei – KIL-Hemne, Øvrevoll Hosle – Amazon Grimstad, Åsane – Hønefoss. De spilles 30. september.

Åttedelsfinalene spilles 7. oktober, kvartfinalene 11. november og semifinalene 21. november, mens finalen spilles på Ullevaal søndag 6. desember.

På grunn av viruspandemien blir det ingen cupturnering for menn i år. Det bestemte fotballforbundet tidligere denne måneden.

