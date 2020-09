Tidligere Premier League-spiller ferdig i Aalesund

NTB Sport

Det opplyser eliteserieklubben selv i en pressemelding tirsdag.

28-åringen ankom AaFK i forkant av inneværende sesong og hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2020.

– Jordon sin rolle i laget har ikke blitt slik verken vi eller han selv tenkte etter at han pådro seg en skade rett før seriestart i juni. Vi har derfor kommet fram til at det beste for begge parter er å avslutte arbeidsforholdet, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland.

– Vi har bare positive ting å si om Jordon. Han er en strålende fyr som har delt av sin erfaring fra både Premier League og andre ligaer. Vi ønsker ham lykke til videre, legger han til.

Mutch takker i en uttalelse alle i sunnmørsklubben og sier det er viktig at AaFK fokuserer på neste sesong og å slippe til yngre spillere.

