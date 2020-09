Sørloth takker Trabzonspor-sjefen: – Han var en farsfigur for meg

NTB Sport

Sørloth gjorde stor suksess i den tyrkiske storklubben forrige sesong. I en video publisert på Trabzonspors Twitter-konto takker trønderen for seg.

– Det siste året i Trabzonspor har vært følelsesladd for meg. Jeg vil rette en stor takk til president Ahmed for å ha hentet meg og for å ha vært en farsfigur for meg. Han har vært spesiell, sier Sørloth.

Måltyven legger videre til at han har fått venner både på banen og i byen Trabzon.

– Derfor er det så vanskelig for meg å sende denne hilsenen via video. Jeg skulle gjerne vært der og tatt personlig farvel med dere, sier Sørloth.

Bundesliga neste

24-åringen påpeker så at han har store mål og ambisjoner for egen karriere, og at ett av dem er å spille i Bundesliga.

– Det er en veldig god liga, en av de beste ligaene i verden. Det er med tungt hjerte jeg valgte dette. Jeg må tenke på karrieren min, og jeg velger ikke bort Trabzonspor. Jeg måtte tenke på det neste steget i karrieren min, og jeg håper alle forstår det, sier Sørloth.

– Jeg vil alltid ha venner i Trabzon. Jeg vil alltid stå i gjeld til dere, og jeg håper vi sees i framtiden, legger han til.

Trønderens Leipzig-kobling har vært kjent i en lengre periode, men det tok noe tid før eierklubben Crystal Palace og utlånsklubben Trabzonspor ble enige om fordelingen av pengene den tyske klubben skal betale for ham. Den fordelingen er nå i boks.

Forrige onsdag kunne VG melde at trønderen hadde satt seg på flyet til Leipzig, og nå skal det gjenstå kun en medisinsk sjekk før han formelt blir tysklandsproff. TV 2 skriver at Sørloth allerede har tatt bildene som skal brukes til offentliggjøringen av overgangen.

Pappa fornøyd

– Ja, vi har jo visst om dette i tre uker. Så har det vært noen spennende dager i det siste, hvor ting har dratt litt ut. Men når det nærmer seg, slik det gjør nå, er det klart det er spesielt. Og godt. Både for Alexander og alle rundt, sier spissens far Gøran Sørloth til Adresseavisen.

I RB Leipzig kommer Sørloth inn som erstatter for storscoreren Timo Werner, som ble solgt til Chelsea i sommer. Overgangssummen for den norske spissen skal ligge på rett i overkant av 250 millioner kroner, ifølge tyske og britiske medier.

