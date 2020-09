Norske sykkeltopper dropper storritt – kritiske til mangel på virustiltak

NTB Sport

Det er Norges Cykleforbund som har tatt beslutningen om at landslaget i terrengsykling ikke deltar i de tre storrittene i Tsjekkia, Østerrike og Sveits i neste måned.

– Det er en brutal beslutning som har sittet veldig langt inne. Dette er utøvere som har gått glipp av veldig mye denne sesongen. Det har vært unntakstilstand fra start, sier landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter til NTB.

Beslutningen er tatt på bakgrunn av smittesituasjonen i de aktuelle landene, sett i sammenheng med de lokale smitteverntiltakene. Terrengsyklistenes medisinske støtteapparat har blant annet konkludert med at smittevernregimet rundt verdenscupkonkurransene i Tsjekkia framstår svært mangelfulle.

Videre rettes det kritikk både mot arrangørene og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

«Informasjonen vi har fått fra arrangør og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har kommet sent og er etter vår mening mangelfull. En av årsakene til at vi ikke deltar, er blant annet at det skal være frivillig å teste seg for utøvere og støtteapparat i forkant av arrangementene. Vi vil derfor ikke vite hvilke utøvere som har testet seg eller ikke», opplyser sykkelforbundet på sine nettsider.

Sikkerheten i fokus

Sykkelforbundet hevder også at det råder ulik praksis med hensyn til hvordan UCI følger opp sine arrangementer når det kommer til smittevern.

«I landeveisritt er det svært streng praksis, i motsetning til tiltakene for terrengsykkelritt. Norges Cykleforbund har gjentatte ganger etterspurt nødvendig informasjon, for å sikre at våre utøvere og støtteapparat kan delta på en trygg måte», skriver forbundet.

Landslagssjef Storsæter viser til at smitteverntiltak har vært etterlyst lenge.

– De startet med UCI-løp i juli, der et av de største lagene etterspurte smittevernregler. Løpet var i Tsjekkia, og der var det ikke smitteverntiltak i det hele tatt, sier landslagssjefen.

Han understreker videre at sikkerheten til utøverne og støtteapparat alltid kommer i første rekke.

Støtter UCI-forslag

I hvilken grad Norges fravær i de kommende arrangementene vil få konsekvenser for neste sesong, er usikkert. Potensielt kan mange UCI-poeng gå tapt, hvilket vil få betydning for neste sesong.

– Det betyr at flere av våre utøvere faller som steiner på rankingen, og at man starter veldig langt bak i konkurranser neste år, sier landslagssjefen.

Det internasjonale sykkelforbundet har imidlertid et forslag ute på høring som innebærer at UCI-rankingen for neste sesong skal basere seg på rankingen per 3. mars 2020. Norges Cykleforbund kaller det forslaget den eneste fornuftige løsningen slik rittsesongen har utviklet seg.

Storsæter tror forslaget går gjennom.

– Jeg tror sjansen for det er ganske stor, sier han til NTB.

NTB har forelagt UCI kritikken, men har foreløpig ikke fått svar fra forbundet.

(©NTB)