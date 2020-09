Leipzig-direktøren til TV 2: – Alexander Sørloth presenteres onsdag

NTB Sport

Sørloth har vært satt i forbindelse med en overgang til Leipzig i lang tid. Tirsdag falt de siste detaljene på plass, og Sørloth blir presentert som Leipzig-spiller onsdag klokken 12, melder TV 2.

Det bekrefter sportsdirektør Markus Krösche overfor TV-kanalen.

Det tok noe tid før eierklubben Crystal Palace og utlånsklubben Trabzonspor ble enige om fordelingen av pengene den tyske klubben skal betale for ham.

Sørloth gjennomførte den obligatoriske legesjekken tirsdag. Overgangssummen for den norske spissen skal ligge på rett i overkant av 250 millioner kroner, ifølge tyske og britiske medier.

Sørloth ble solgt til Crystal Palace fra danske Midtjylland i januar 2018, men slo ikke til i Premier League. Utlånet til Trabzonspor det siste året har imidlertid vært en suksesshistorie.

24-åringen ble toppscorer i Tyrkia med 24 mål på 34 kamper. Han scoret også i cupfinalen, der Trabzonspor vant 2-0 over Alanyaspor.

Målformen ble lagt merke til rundt om i Fotball-Europa, og i løpet av sommeren ble det klart at Sørloth var høyaktuell for et klubbskifte. RB Leipzig har vært åpne om interessen for spissen, og også Tottenham har vært blant beilerne.

I Leipzig får Sørloth store sko å fylle. Målmaskinen Timo Werner ble nylig solgt til Chelsea og er mannen som skal erstattes. Han scoret pene 28 mål på 34 kamper i 1. Bundesliga sist sesong.

