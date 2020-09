Kvinnelandslaget vant på en dårlig dag og har matchball i EM-kvalifiseringen

NTB Sport

Guro Reitens innlegg som i det 29. minutt gikk rett i mål ble eneste tellende scoring. Caroline Graham Hansen trodde hun hadde gjort 2-0 med et praktskudd fra distanse etter snaue timen, men linjedommeren vinket fordi Lisa-Marie Utland var offsideplassert. Etter en konferanse ved sidelinjen ble dommerens konklusjon at hun hadde forstyrret keeper selv om skuddet passerte et stykke bak ryggen hennes.

– Jeg trodde det var aprilspøk. Jeg så keeperen hele veien, og hun så meg. Da forstår jeg ikke at hun kunne mene at Lisa ødela sikten hennes, sa Barcelona-stjernen på pressekonferansen etterpå.

Den slovakiske dommeren Petra Pavlikova ble ikke de norskes bestevenn tirsdag. Noen minutter etter annulleringen ga hun Ingrid Moe Wold gult kort for filming selv om en motspiller var på foten hennes i feltet.

Norge levde farlig noen ganger mot slutten var litt heldig da ballen slo opp i armen til Maren Mjelde på et hjørnespark i det 88. minutt. Waliserne skrek på straffe, men ble ikke hørt.

– Vi var ganske langt fra det nivået vi har holdt over tid. Det er bra å vinne på en dårlig dag, men vi burde ha kontrollert kampen bedre, sa landslagssjef Martin Sjögren.

– Jeg skulle gjerne spilt kampen om igjen i morgen for å vise at vi er et mye bedre lag enn vi viste i dag, sa Graham Hansen.

Med seier over Hviterussland på Ullevaal 21. oktober er Norge klar for sluttspillet i England i juli 2022. Noen dager senere venter en bortekamp mot Wales.

Heldig scoring

Tross en treningsuke sammen var det mye som ikke stemte i den første landskampen på over et halvt år. Presisjonen i pasningsspillet var gjennomgående for dårlig, og det kunne straffet seg mot et kontringsvillig Wales som fikk mange gode brudd.

Norge slet med å skape store sjanser mot et walisisk lag som forsvarte seg godt i en dyp 5-3-2-formasjon. Ledermålet kom likevel etter en snau halvtime da keeper Laura O'Sullivan feilbedømte Guro Reitens innlegg etter et kort hjørnespark og så ballen gå rett i mål.

– Jeg siktet mot bakerste stolpe og håpet at noen skulle heade den i mål, men ingen kom. Da var det fint at den havnet i mål likevel, sa Reiten.

Det var femte gang hun og Caroline Graham Hansen skapte trøbbel for Wales med en kort corner fra høyre. Gjestene sendte bare en spiller ut for å forstyrre, og duoen overspilte henne gang på gang. Resten av kampen hadde waliserne to spillere for å forstyrre.

Skummelt

Cecilie Fiskerstrand beveget seg stadig langt utenfor eget felt for å gjøre seg spillbar. Det kunne straffet seg et par minutter etter ledermålet, da Kayleigh Green ble spilt fram etter et balltap av Maria Thorisdottir. Keeper var håpløst på halvdistanse og snublet attpåtil, men kunne lettet se langskuddet trille utenfor.

Waliserne spilte det meste av kampen på egen halvdel, men var sterke i duellene og hissige på å kontre. Innimellom kom de til noen brukbare muligheter, og sjansemessig ble det ikke noe stort overtak til Norge.

Graham Hansen vandret mye ut til sidene i jakt på mer boltreplass, og som vanlig sto hun bak mye av det Norge skapte av farligheter. For det meste gikk det galt i sistepasningen eller avslutningen, men i det 59. minutt fikk Barcelona-stjernen kjempetreff fra over 20 meter, og ballen føk inn i hjørnet. Hun jublet for det hun trodde var hennes 11. mål i kvalifiseringen, men måtte tirsdag nøye seg med assist på Reitens vinnermål før hun måtte ut 20 minutter før slutt.

– Jeg ble taklet, og det smalt litt i leggen. Jeg håper det ikke er noe ille, men vi får se. Det er leggen eller hælsenen, sa hun om skaden som nok ville gjort ambisjonen om å spille ny kamp mot Wales onsdag vanskelig å innfri. Men hun er nok revansjlysten i oktober selv om EM-billetten trolig alt er sikret.

