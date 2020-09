Virussmittede håndballspillere isolert på hotell i Kristiansand

NTB Sport

Mandag skriver Fedrelandsvennen at de to aktuelle spillerne sitter isolert i en egen etasje på et hotell i Kristiansand. Avisen har fått opplysningene bekreftet av daglig leder i Vipers, Terje Marcussen.

FTC Hungaria skulle møtt Vipers til kamp i mesterligaen lørdag, men oppgjøret måtte avlyses som følge av at to spillere hos det ungarske laget avga positiv virustest etter ankomst til Norge.

Mandag la Kristiansand kommune ut en oppdatering om spillerne på sine nettsider.

«To smittede i løpet av helgen er i isolasjon. Begge har smitte med seg fra utlandet. Den ene har symptomer på luftveisinfeksjon, den andre er symptomfri. Kommunen har kontroll på smittesporingen», står det der.

På spørsmål fra lokalavisen om hvor lenge spillerne må oppholde seg i Norge, svarer kommuneoverlege Priscilla Hilton:

«Dersom de er symptomfrie er det ti dagers isolasjon, ved symptomer er lengden på isolasjon en klinisk vurdering».

Det er ikke klart når den utsatte mesterligakampen mellom Vipers og FTC Hungaria vil bli spilt.

