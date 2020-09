Ranheim tilbake på vinnersporet, Sogndal snudde etter marerittstart

NTB Sport

Ranheim kom til Oslo etter tre tap på rad, og det hadde ført til et fall til 3.-plass på tabellen. Ranheim var bare seks poeng foran Grorud foran denne kampen, men nå er avstanden ni poeng igjen. Oslo-laget gikk på sitt første tap på fem kamper etter fire uavgjortresultat på rad.

Ranheim var oppe på opprykksplass i en drøy time igjen siden Sogndal lå overraskende under 0-2 hjemme for Stjørdals-Blink, men Eirik Bakkes disipler skjerpet seg og sikret tre poeng etter en god 2. omgang. Dermed er det fortsatt 3.-plass som gjelder for Ranheim mens Sogndal holder fast i opprykksplassen.

Klokka hadde akkurat bikket en halvtime spilt da Ranheim tok ledelsen 1-0 i en sjansefattig 1. omgang. Angriper Ole Sæter fikk to muligheter, og der den første muligheten ble blokkert endte den andre opp kontant i mål nede i hjørnet. Det var Sæters femte scoring for sesongen. Det er bra etter at han totalt har vært innpå i 12 av 16 kamper, men der kun tre av dem har vært fra start.

Sæter ble byttet ut med Ivar Sollie Rønning i det 72. minutt, og han ville ikke være noe dårligere. Innbytteren gjorde sitt sjuende for sesongen på det perfekte innlegget til Erik Tønne på første stolpe. Solli har også vært innpå i 12 kamper, og ti av dem har vært fra start.

Kontroll

Ranheim spilte en meget god 1. omgang og slapp ikke hjemmelaget til i det hele tatt. Ranheim beholdt kontrollen i de siste 45 minuttene også, men uten på noe som helst vis å briljere. Det trengtes heller ikke. Tre poeng borte mot en kompakt og slett ikke håpløst Grorud er godt betalt.

Innbytter Nikolai Jakobsen Hristov var nærmest for Grorud i det 66. minutt, men avslutningen hans gikk like utenfor fra skrått og godt hold. Ranheim var svært gjerrige bakover og slapp hjemmelaget lite til. Da ble den fortjent seier til nummer to-laget fra Trondheim.

Da lagene møttes i Trondheim vant Ranheim 5-3, og det blir ofte litt enten- eller for Ranheim. Ranheim har vunnet ti og tapt seks hittil i sesongen. Foreløpig er det ikke blitt en eneste uavgjortkamp.

Dobbel Sellin

Øygarden tok ledelsen 1-0 borte over Åsane ved Bjarte Haugsdal, men helt på tampen av 1. omgang snudde Åsane til 2-1-ledelse ved pause etter to kjappe scoringer av Sindre Austevoll og Kristoffer Valsvik. Toppscorer Henrik Udahl puttet nummer 13 for sesongen til 3-1 i 2. omgang. Åsane er bare to poeng bak Ranheim på tabellen. For Mons Ivar Mjelde ble det en tøff start som Øygarden-trener.

Måltjuven Kjell Rune Sellin sørget for at Strømmen ledet 1-0 til pause over KFUM Oslo på Ekeberg. Samme mann la på til sluttresultat 2-0 13 minutter før full tid.

Sogndal-kampen er allerede nevnt. Sander Erik Kartum og Marius Augdal sendte Stjørdals-Blink i føringen, men scoringer av Alioune Ndour, Daniel Eid og Mathias Blårud snudde til 3-2 for hjemmelaget på Fosshaugane.

Ullensaker/Kisa tapte 1-2 hjemme for Raufoss. Ole Andreas Nesset sendte Ull/Kisa opp i 1-0, men Matias Belli Moldskred, Kristoffer Nessø og Emil Breivik (2) ordnet borteseier 4-1 for Raufoss. Hjemmelaget måtte avslutte kampen med ti mann etter at Steffen Jenssen ble utvist med ti minutter igjen å spille.

Lillestrøm og Kongsvinger så ut til å dele poengene i et målløst oppgjør på Åråsen, men godt hjulpet av KIL-keeper Riffi Mandanda på bærtur kunne innbytter Magnus Knudsen sette inn sin første med en heading for LSK til 1-0 med sju minutter igjen å spille. Noen minutter senere satte Björn Bergmann Sigurdarson inn sitt første i sitt opphold nummer to i klubben. Lillestrøm var gode i 2. omgang og vant fortjent etter kjedelige første 45 minutter.

Kampen mellom HamKam og Jerv var utsatt. Jerv-laget er satt i karantene etter positiv koronatest.

