MLS: Tredje strake seier for Glesnes

Glesnes spilte hele kampen for Pennsylvania-laget. Seieren sørget for at klubben har heng på serieleder Columbus Crew, som ligger tre poeng foran på Major League Soccer-tabellen.

Romell Quioto ga Montreal Impact ledelsen etter kun seks minutter. Samme man havnet i fokus ti minutter senere da han fikk marsjordre av dommeren etter en VAR-sjekk.

Derfra ble det blytungt for canadierne, og Alejandro Bedoya utlignet drøye fem minutter etter utvisningen.

Like før pause ga Kacper Przybylko Union ledelsen etter en heading, og samme mann la på til 1-3 kun to minutter ut i andre omgang. Anthony Fontana fastsatte sluttresultatet til 1-4 midtveis i omgangen.

Dermed var Philadelphia Unions tredje strake seier et faktum.

