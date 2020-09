Warholm avsluttet med stil i NM: Kom inn på sterke 48,23

NTB Sport

Warholm og Amanda Iuel måtte avlegge en covid-19-test etter at de hadde vært i Roma og løpt for noen dager siden.

Den norske superstjernen er sammen med Jakob Ingebrigtsen NMs største attraksjon. Warholm har vært gjennom et svært hektisk konkurranseprogram de siste ukene, og han var på jakt etter verdensrekorden flere ganger.

Søndag kom Warholm inn på den sterke tiden 48,23. Det skjedde under ganske kaldt vært med noe vind på Fana stadion.

– Jeg hadde et mål om å komme under 48,50. Det var det fjerde løpet på under to uker. Det koster å løpe alene som jeg gjorde. Jeg kjenner det i kroppen, sa Warholm til NRK.

Feltet ble også kalt tilbake etter en tjuvstart.

– I går ettermiddag (lørdag) ble de godkjent og klarert, bekrefter toppidrettssjef Erlend Slokvik til NTB.

Warholm og Iuel måtte framvise en negativ test for å omgå karantenereglene for reisende fra «røde» land.

Iuel skulle etter planen løpe forsøk lørdag, men fikk ikke stille da en negativ test ennå ikke forelå. Hun fikk i stedet direkteplass i finalen.

