Leicester snudde mot Burnley takket være offensive backer

Burnley tok riktignok ledelsen i kampen allerede etter ti minutter da Chris Wood brøytet seg fram i feltet før han avsluttet i lengste hjørne. Men derfra og ut handlet det meste om Leicester, mye takket være bidragene fra lagets offensive backer.

Ti minutter etter Burnleys ledermål serverte nyinnkjøpte Castagne til Harvey Barnes som satte inn 1-1. Resultatet sto seg til pause.

Etter hvilen tok det kun fem minutter før Leicester var i ledelsen, etter at Castagne slo et hardt innlegg som gikk via en uheldig Erik Pieters og i mål. Like etter økte Justin ledelsen til 3-1 etter å ha tatt et løp inn i boksen.

22 år gamle Jimmy Dunne i Burnley-forsvaret ville også være med på scoringsfesten, og etter 73 minutter kranglet han inn en dødball fra Ashley Westwood.

Fem minutter senere sikret Leicester seieren da Dennis Praet hamret inn 4-2 på vakkert vis. Scoringen gjør at Leicester topper tabellen etter to runder med mindre Wolverhampton vinner med fem mål over Manchester City mandag.

