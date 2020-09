Sjanseløse Mjøndalen tapte igjen: 2-0-seier til Sarpsborg

NTB Sport

Tapet betyr at Vegard Hansens disipler fortsatt er på nedrykksplass i Eliteserien, ett poeng bak Start på kvalifiseringsplassen. Sarpsborg på sin side tok kvelden på øvre halvdel av tabellen, med 23 poeng på 7.-plassen.

Resten av runden i Eliteserien spilles søndag.

Allerede etter tre minutter fikk bruntrøyene sin første kalddusj da Sarpsborgs lånesoldat Tobias Heintz skaffet straffespark. Lagkamerat Mos Abdellaoue var iskald fra straffemerket.

Sarpsborg kontrollerte det meste som skjedde ute på kunstgresset mot et tafatt Mjøndalen. Like før halvtid doblet Ole Jørgen Halvorsen ledelsen da han feide ballen i nettet etter et flott innlegg av Jonathan Lindseth.

– Jeg fatter ikke hvordan vi kan holde på sånn her, sa Vegard Hansen til Eurosport i pausen.

Andre omgang forløp uten de største sjansene til noen av lagene. Sarpsborg kontrollerte inn seieren og var nærmere 3-0 enn Mjøndalen redusering.

Mjøndalens neste sjanse til å bryte tapsrekken er hjemmemøtet mot Viking, mens Sarpsborg tar den korte turen til Drammen for å møte Strømsgodset.

(©NTB)