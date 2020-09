Sandvolleyball: Mol og Sørum til semifinale i EM

NTB Sport

I første settet gikk nordmennene hardt ut og sikret seg tidlig en komfortabel ledelse. Den holdt de settet ut og vant 21-16.

Andre sett ble noe jevnere. Spanjolene servet godt og ledet settet flere ganger, men de norske gutta snudde kampen greit og vant til slutt 21-16 i andre sett.

– Det føles fantastisk å spille. Vi er så glade for å spille EM, for vi var redde det skulle bli avlyst på grunn av været her. Arrangørene har gjort en flott jobb med å sette opp stadion her, og det føles fantastisk å være i semifinalen nå, sa Mol i et intervju vist på Viaplay.

Sist gang de møtte spanjolene var tidlig i 2019, og også den gang trakk nordmennene det lengste strået.

I semifinalen venter den italienske duoen Nicolai/Lupo. Jakten mot den tredje EM-tittelen fortsetter søndag.

– Vi har fremdeles to kamper igjen å vinne. Det er fortsatt mange gode lag i turneringen ennå, så vi må fortsette å spille god volleyball. Vi er så glade for å være i denne turneringen og er klare for i morgen, sa Sørum.

Hendrik Mol og Mathias Berntsen fikk juling i sin kvartfinale. Den russiske duoen bestående av Viatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij ble for sterke i begge settene, som endte med sifrene 14-21 og 9-21.

