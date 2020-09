Jarstein vraket til Herthas serieåpning – Johansen utelatt fra Fulhams tropp igjen

NTB Sport

Nyinnkjøpte Alexander Schwolow ble foretrukket framfor den norske målvakten som regelmessig har voktet Hertha-buret siden 2015.

Jarstein ble benket til et par kamper mot slutten av forrige sesong og etter overgangen til Schwolow i sommer var det ikke overraskende at Hertha stilte uten nordmenn fra start etter at Per Ciljan Skjelbred forlot klubben etter forrige sesong.

En annen norsk midtbanespiller som kan komme til å forlate klubben sin er Stefan Johansen, som i annen Premier League-kamp på rad ikke fikk plass i troppen til Fulham.

Overgangsvinduet i England stenger 5. oktober, men lag i mesterskapsserien og lavere divisjoner kan fortsatt signere Premier League-spillere til 16. oktober.

