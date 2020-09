Skarpnord kjemper i toppen i Frankrike

NTB Sport

Skarpnord gikk runde nummer to på to slag under par. Det gir delt fjerdeplass foran lørdagens avslutning.

Svenske Julia Engström leder turneringen. Hun er åtte slag under par og har fire slags forsprang på nærmest konkurrent.

Skarpnord noterte fem birdier på fredagens runde. Det ble kun én bogey, men en sur dobbeltbogey på hull nummer 13 bremset det som kunne blitt en enda mer solid klatring.

Sarpsborg-jenta lå på delt 17.-plass etter åpningsrunden torsdag. Den plassen delte hun med Tonje Daffinrud. Fredag klarte imidlertid ikke Daffinrud å følge opp.

Hun gikk andrerunden på tre slag over par og klarte ikke cuten i turneringen. Det gjorde heller ikke Norges tredje deltaker, Karoline Lund.

Turneringen i Frankrike inngår i europatouren.

