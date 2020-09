Graham Hansen og Norge «stolt» foregangsland: Giganten fulgte etter

NTB Sport

Norges Fotballforbund gikk for ordningen i desember 2017. Kompensasjonsordningene ble fra da like for gutta og jentene.

Australia fulgte etter i fjor. Brasil tok steget for bare noen uker siden.

– Dette er bra. Vi vil jo at idretten vår skal bli tatt seriøst. Et viktig steg for mange nasjoner er å få likelønn. Da får man i hvert fall like muligheter på landslaget. Er det ett sted du kan ha likelønn, så er det der. Det er utrolig kult at andre følger etter, sier Caroline Graham Hansen til NTB.

Hun spiller til daglig i Barcelona.

– Jeg føler meg veldig stolt over å få være en av mange blant dem som var foregangspersoner rundt dette med lik lønn. Mange nasjoner har huket seg på (Norge), og de aller fleste kommer nok til å gjøre det. Det er jo virkelig på tide, om vi skal være ærlige, sier Norges landslagssjef Martin Sjöberg til NTB.

Norge forbereder seg for tiden til EM-kvalifiseringskampen mot Wales. Den spilles på Ullevaal stadion tirsdag.

Fredag trente laget på nasjonalstadion i Oslo. Wales-kampen blir trolig den tøffeste hittil i kvalifiseringen. Norge ligger svært godt an med tanke på å sikre EM-plass.

Etter Wales-oppgjøret er dette programmet for kvinnelandslaget:

21. oktober: Hviterussland (h).

27. oktober: Wales (b).

26. november: Færøyene (h).

