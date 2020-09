Tilskuersmell for Bayern etter smitteoppblomstring

NTB Sport

Lokale myndigheter bestemte torsdag ettermiddag at kampen må spilles for lukkede dører.

Først hadde Bayern håp om å spille foran 15.000 tilskuere etter at delstatene i Tyskland ble enige om at hver klubb kunne slippe inn publikum tilsvarende 20 prosent av stadionkapasiteten.

Torsdag morgen fikk de en ny beskjed om at koronasmitten i München gjør at de maksimalt fikk ha 7.500 tilskuere. Og senere på dagen kom beskjeden om at ingen supportere får slippe inn når 1. Bundesliga sparkes i gang med hjemmekamp for den regjerende mesteren.

Koronasituasjonen er ulik rundt om i Tyskland, og det er usikkert hvilke lag som kan belage seg på å spille foran en 20 prosent fylt stadion i helgen.

Per tirsdag hadde fire Bundesliga-klubber fått grønt lys for publikum i serieåpningen: Werder Bremen og RB Leipzig har fått tillatelse til å slippe inn 8.500 tilskuere, mens Arminia Bielefeld kunne slippe inn 6.500 mennesker og Union Berlin 5.000.

