Rasch-glede etter Ineos-revansj i fjellene, suksessduo nektet å spurte om seieren

Kwiatkowski ble utropt til etappevinner, men lagkameratene ville ikke spurte mot hverandre og gjorde det tydelig at det ikke var så farlig hvem av dem som var først over mål. TV-bildene viste at Carapaz hadde fingeren på bremsen akkurat nok til å sørge for at Kwiatkowski tok seieren.

Torsdagens knockoutseier var en etterlengtet oppreisning for det hardt prøvede laget som tidligere i uka måtte vinke farvel til fjorårsvinner Egan Bernal. Han brøt etter å ha blitt knust i Alpene.

Carapaz kan fredag ikle seg den prikkete klatretrøya i rittet, så det var en god dag for sportsdirektør Gabriel Rasch og hans menn.

– Endelig! Vi hadde en plan om at Richard skulle ta klatretrøya i dag og at Michal skulle vinne etappen. Det gikk som vi håpet på, og det var veldig spesielt hele greia, sa Rasch til TV 2.

Noe helt nytt

Ineos hadde med fem mann i et tidlig brudd som aldri ble innhentet. I løpet av rittets siste tøffe fjelletappe måtte den ene rytteren etter den andre slippe. Til sist var Kwiatkowski og Carapaz igjen med Marc Hirschi (Sunweb) og Pello Bilbao (Bahrain-McLaren). Først veltet sveitseren i en utforkjøring, så ble Bilbao hektet av.

Ineos-duoen la til sist gruppa med sammenlagtfavorittene nesten to minutter bak seg.

– Jeg kan ikke beskrive hvor takknemlig jeg er overfor hele laget og Richard. Jeg vil aldri glemme denne dagen, sa Kwiatkowski i et intervju vist på TV 2.

– Jeg har hatt noen fine opplevelser i syklingen, men dette var noe helt nytt.

Små endringer

Det er ingen store endringer i sammendraget. Primoz Roglic i den gule trøya kom inn som nummer fire, med sammenlagttoer og landsmann Tadej Pogacar på bakhjulet. Fortsatt skiller 57 sekunder mellom de to, i Roglics favør.

Onsdagens etappevinner Miguel Ángel López tapte ett sekund og er på tredjeplass 1.27 minutt bak.

Richie Porte punkterte under en utforkjøring mot slutten av etappen, men kjempet seg opp igjen til gruppa og tapte bare ett sekund til Roglic og Pogacar. Han er fortsatt på fjerdeplass.

Adam Yates og Rigoberto Urán ble hektet av mot slutten og falt begge to plasser på sammenlagtlista, til henholdsvis 7.- og 8.-plass.

