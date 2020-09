Idrettsforbundet og skiforbundet optimister etter møte med myndighetene

NTB Sport

Norges idrettsforbund og Norges Skiforbund var torsdag i møte med kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie for å diskutere karantenebestemmelsene og mulige unntak fra disse for noen få utvalgte mesterskap og større internasjonale idrettskonkurranser i Norge i år.

Gjenåpning av kontakttrening for voksne var også et tema.

– Jeg opplever møtet som svært positivt og konstruktivt. Myndighetene var godt fornøyd med den stramme prioriteringslisten som idretten har utarbeidet over aktuelle mesterskap og idrettskonkurranser hvor det kan være behov for unntak fra karantenebestemmelsene, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

– For oss er det ønskelig at karantene for de utøverne dette gjelder kan erstattes med et fullverdig og godt testregime i tråd med strenge smittevernprotokoller for gjennomføring av slike konkurranser.

Røste optimist

På listen står særlig arrangementer for fotball, håndball, ishockey og ski.

Myndighetene ba idretten om å sende inn smittevernprotokoller for gjennomføring av de aktuelle arrangementene og konkurransene, før det avgjøres om det vil bli gitt unntak fra karantenebestemmelsene.

– Det var et meget godt møte. Vi diskuterte konkret gjennomføring av verdenscup i nordiske grener i Lillehammer første helg i desember. Under møtet la vi fram Det internasjonale skiforbundets smittevernprotokoll og konkret hvordan dette er tenkt gjennomført i Lillehammer, sier skipresident Erik Røste i en kommentar til NTB.

– Det er en omfattende protokoll som viser at FIS og lokal arrangør tar smittevern på største alvor.

Raja og Høie møtte mediene torsdag ettermiddag og offentliggjorde at det er gitt unntak for fotballen så landslagene og Norges deltakere i europacupene kan spille sine kamper i høst som oppsatt. De snakket også om møtet med NIF og NSF.

God dialog

– For fotballen var det viktig å få en avklaring nå, og det har regjeringen gitt i dag. Så jobber vi med idretten om andre arrangementer som er planlagt i Norge i høst. Det må vi komme tilbake til senere, men vi har en god dialog med NIF om det, sa Høie.

Angående gjenåpning av kontakttrening for voksne (over 20 år), opplever idrettsforbundet at myndighetene er like opptatt av rask oppstart som idretten selv.

– Så snart det lokale smitteutbruddet i Bergen er under tilstrekkelig kontroll, og den nasjonale smittesituasjonen vurderes som tilfredsstillende, ønsker myndighetene å gjenåpne fase 1 i den gradvise gjenåpningen for disse kontaktidrettene. Det vil berøre i overkant av 23.000 utøvere. Jeg er optimist og håper på en snarlig oppstart, sier Kjøll.

