Elverum med bragdseier i mesterligaåpningen, Blonz-skade ødela

NTB Sport

Stjernespillerens kneskade er et stygt skår i gleden over det som ellers ville vært en drømmestart på den nye mesterligasesongen. I kampens siste angrep fikk han en vridning i kneet og ble liggende. Ifølte TV 2 skal han ha fått kneskålen ut av ledd.

Anført av Blonz og keeper Thorsten Fries fikk Elverum en god start på kampen og ledet 10-9 etter 20 minutter, men de siste ti minuttene av omgangen herjet hjemmelaget og vendte til 16-12-ledelse halvveis.

Porto holdt på forspranget et stykke ut i den andre omgangen, men Elverum var à jour på 21-21 og rykket til 27-23-ledelse åtte minutter før slutt. Laget holdt unna for vertenes sluttspurt og halte i land to kjærkomne poeng.

Blonz førte an med 10 mål på 13 avslutninger. Dominik Máthé scoret nest flest mål for Elverum med fem, mens superstjernen Luc Abalo bidro med tre mål på like mange avslutninger i den siste omgangen.

Fries hadde redningsprosent på over 27.

Onsdag vant Mesjkov Brest (over Vardar Skopje) og Flensburg-Handewitt (over Kielce) i Elverums gruppe. Kampen mellom Szeged og Paris Saint-Germain er utsatt og har ikke fått ny dato.

Neste kamp for Elverum er borte mot Vardar i Nord-Makedonias hovedstad Skopje torsdag 24. september.

(©NTB)