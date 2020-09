Avaldsnes henter inn tidligere storscorer i gulljakten

NTB Sport

– Dette er for å prøve å styrke muligheten for å ta hjem et etterlengtet gull samtidig som vi vil veie opp for høy belastning/slitasje når NM starter om kort tid i et allerede tett kampprogram, sier sportslig leder Ove Arnesen i Avaldsnes til klubbens hjemmeside.

Frida Magnusdottir er en kjent profil på Haugalandet og i norsk kvinnefotball fra før. Hun spilte for Avaldsnes fra 2012 til 2016 og scoret 72 mål på 199 obligatoriske kamper.

35-åringen kommer til Norge med mann og barn og skal i første omgang være på Vestlandet til sesongen er avsluttet.

(©NTB)