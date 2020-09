Endelig mål og seier for PSG, som avgjorde med ni mann

NTB Sport

Dermed er de tre første poengene i havn for laget som forrige sesong vant serie, cup og ligacup og spilte seg fram til mesterligafinale. Etter to 0-1-tap sto det 0-0 i onsdagens hengekamp helt til det 93. minutt.

Da spilte PSG med ni mann, som følge av Abdou Diallos røde kort i det 65. minutt og Juan Bernats skade. Sistnevnte haltet av banen rett etter at laget hadde brukt sitt siste bytte.

Neymar var blant spillerne som manglet etter den skandaløse avslutningen av helgens kamp mot Marseille, der han var en av tre PSG-spillere som ble utvist. Onsdag ble brasilianeren utestengt i to kamper som følge av det røde kortet.

Samtidig besluttet disiplinærkomiteen å innlede etterforskning av hans påstander om rasisme fra Marseille-spiller Alvaro Gonzalez. Dessuten vil PSGs Angel Di Maria bli innkalt for å forklare seg etter at det har kommet påstander om at han spyttet på Gonzalez i tumultene.

(©NTB)