Bergenspolitiker forstår utøvere som er redde for å dra på friidretts-NM

Byrådet i Bergen har satt krisestab på grunn av koronasmitten i byen og innført flere tiltak for å dempe smittetrykket. Likevel går friidretts-NM av stabelen kommende helg, med hundrevis av utøvere og trenere fra land og strand.

Norges Friidrettsforbund (NFIF) konkluderte mandag med at NM kan arrangeres.

– Siden mandag er det blitt 25 nye smittede i Bergen, hvorav fem har ukjent smittevei, så jeg tror NFIF-styret følger utviklingen kontinuerlig og håper at smittevernsituasjonen fortsatt gjør at helgens NM kan gjennomføres hos oss på Fana stadion, sier opposisjonsleder Harald Victor Hove (H) til NTB.

– Jeg har derimot forståelse for at enkelte deltakere kan vegre seg mot deltakelse, ettersom situasjonen i Bergen er krevende. Men jeg forutsetter at arrangøren og kommunen tar alle mulige forholdsregler, legger han til.

Trygt å besøke Bergen

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) mener det er trygt å besøke Bergen.

– Vi er 300.000 som bor og lever her hver dag, og det er fullt mulig å følge alle restriksjoner og ivareta godt smittevern. Det har jeg tro på at arrangøren bidrar til for å sikre for både lokale og tilreisende utøvere og trenere under NM også, sier Valhammer til NTB.

Han viser til at det etter råd fra Folkehelseinstituttet er en grense på 200 personer for utendørs arrangementer på spørsmål om det er forsvarlig å arrangere mesterskapet i dagens situasjon.

Skal evaluere tiltakene

– Både besøkende og beboere må følge de smittevernreglene som gjelder i Bergen. Etter råd fra FHI gjelder fortsatt nasjonal grense på 200 personer for utendørs arrangementer, og dette er begrunnet i smittevernfaglige vurderinger. Friidrettsforbundet har konkludert med at de kan gjennomføre NM i friidrett i Bergen innenfor gjeldende smittevernregler, sier han.

Valhammer holder imidlertid døren på gløtt for at det kan komme nye føringer dersom situasjonen endrer seg. På spørsmål om byrådet har en tålegrense, svarer han at tiltakene som er iverksatt, skal evalueres.

– Vi følger utviklingen av smittesituasjonen i Bergen nøye. Vi har varslet at vi kommer til å gjøre de første innledende vurderingene av effekten av tiltakene onsdag, sier Valhammer.

