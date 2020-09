Langrennslandslaget dropper høydesamling, gjør ikke som skiskytterne

NTB Sport

– Vi har holdt døra på gløtt helt til det siste, men per nå er det ingen planer om noen høydesamling i høst, sier langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund til NTB.

Antallet folk på høydesamling i Val Senales har var variert i de siste sesongene, men hvert eneste år har det vært noen der helt tilbake til slutten av 1980-tallet.

Slik blir det ikke i pandemiåret 2020.

Bjervig sier at det blir knapt med tid opp mot den planlagte norske sesongstarten på Beitostølen i november.

– Det er én ting, men så er det heller ikke så gøy å reise rundt slik smittefaren er nå.

Skiskytterne gjør det motsatt av langrennsfolket. De reiser på høydesamling i Italia fra 5. til 23. oktober. Flere friidrettsutøvere har også vært i høyden i sommer.

– Det er lettere for friidrettsfolket. De kan være en tre-fire stykker på samling. Når vi skal på samling er vi 40 stykker. Dessuten er en høydesamling i høyden nå i høst ikke viktig med tanke på årets sesong. Vår høydeplan nå er at vi drar dit etter at årets sesong er ferdig. Kanskje blir den første samlingen i høyden gjennomført allerede før sommeren, sier Bjervig.

