LSK krasjet Tromsøs 100-årsfest og stakk av med seieren

Etter kampen sa Tromsø-trener Gaute Helstrup at han iallfall ikke hadde lyst på kake, og gratulasjonsmeldingene gikk motsatt vei av det som er vanlig i en bursdag.

– Gratulerer Lillestrøm, så må vi bli bedre. Jeg har spist nok kake, sa Helstrup til Dplay.

Før kampen lå derimot det meste til rette for at det skulle bli en fin bursdagsfeiring for Tromsø og de 200 personene som fikk lov til å gjeste Alfheim på 100-årsdagen til Tromsø idrettslag.

Tromsø ledet serien og hadde sluppet inn suverent færrest mål så langt i årets 1.-divisjonssesong, mens gjestene fra Lillestrøm har trøblet og er blant klubbene som har scoret færrest så langt.

Men Tromsø-spillerne så ikke ut til å ha fått beskjed om at det skulle feires. TIL-spillerne var svært tamme og ble nærmest spilt av banen i første omgang. Etter 15 minutter scoret Torbjørn Kallevåg kampens eneste mål da han smalt ballen i mål via stolpen.

Lillestrøm-laget holdt Tromsø på god avstand utover i omgangen og hadde tydelig lyst på alle poengene i kampen om å rykke opp til eliteserien igjen.

I andre omgang ble det noe jevnere, men fortsatt var Tromsø langt unna å berge poeng. I et desperat forsøk ble keeper Jacob Karlstrøm sendt i angrep på en dødball, men den ble slått helt uten adresse, og dommeren blåste dermed av kampen til Tromsø-spillernes store frustrasjon.

Tromsø leder fortsatt første divisjon med to poeng ned til Sogndal, mens Lillestrøm med seieren klatrer til fjerdeplass. Romerikingene har nå bare fire poeng opp til Sogndal på sikker opprykksplass.

