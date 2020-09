Bekrefter nytt lag for norsk sykkelproff

NTB Sport

Grøndahl Jansen er for tiden hjelperytter for det sterke Jumbo-Visma-laget i Tour de France. De har rittets sammenlagtleder i sloveneren Primoz Roglic.

På laget Mitchelton-Scotts nettsider står det at nordmannen har skrevet en kontrakt ut 2022-sesongen.

Nordmannen er tiltenkt en rolle i klassikerløpene og skal tilføre dem mer utholdenhet.

– Det er et lag som ser godt ut fra utsiden, og jeg er spent på hvordan de fungerer internt. Det ser ut som et lag der deter god stemning og fin atmosfære. De er som en familie, og de er alltid et av lagene som presterer best. Jeg er sikker på at de er helprofesjonelle, sier Grøndahl Jansen.

