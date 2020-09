Ventura henger med i tetsjiktet

NTB Sport

Ventura var på delt 4.-plass ett slag bak lederne etter tre runder. Søndag er han ett slag under par takket være en birdie på 5. hull. De øvrige hullene har han spilt på par.

Doc Redman leverte en superrunde på 62 slag (10 under par) søndag og har spilt seg opp fra 43.-plass til delt ledelse. Han greide blant annet birdie på alle de seks siste hullene.

Mange spillere har mange hull igjen å spille, og mye skal til for at Redman skal vinne. Stewart Cink er i delt ledelse på 18 under par, men han har ni hull igjen å spille.

Ventura er så langt 16 slag under par totalt.

