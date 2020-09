NTB Sport

Prudhomme testet positivt for viruset for en uke siden, og siden har han vært i karantene. Da det mandag igjen var duket for testing av alle involverte i Touren, kunne han glede seg over å være kvitt viruset.

Resultatene fra de øvrige av mandagens tester er ennå ikke offentliggjort. Det har ikke vært påvist smitte blant rytterne så langt i årets ritt.

Tirsdag fortsetter Tour de France med en 164 kilometer lang kupert etappe fra La Tour-du-Pin til Villard-de-Lans.

