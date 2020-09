Nina Haver-Løseth er gravid

NTB Sport

Det opplyser 31-åringen selv på Instagram mandag.

Der har hun lagt ut et bilde av seg selv der hun prøver skiklær i et prøverom. «Prøver skibukser for vinteren, noe som kan bli utfordrende. Så spent på det neste kapittelet», skriver hun og emneknagger bildet med «snart halvveis».

Nina Haver-Løseth, som giftet seg med Herman Haver-Løseth i 2017, offentliggjorde at hun la opp som toppalpinist i mars i år. Hun debuterte i verdenscupen i 2006. Siden er det blitt to enkeltseire og OL-bronse i lagkonkurransen i parallellslalåm i 2018.

