Effektive Chelsea slet seg til tre poeng mot Brighton

NTB Sport

Chelsea har brukt over to milliarder kroner på nye spillere for å ta opp kampen om ligagullet denne sesongen, men London-lagets første scoring var en ren gavepakke fra Brighton.

Da vertene skulle forsøkte å spille seg ut bakfra etter 20 minutters spill gikk det galt. En håpløs tversoverpasning ble snappet av Jorginho og servert nyinnkjøpte Timo Werner. Tyskeren ble så lagt i bakken av Brighton-keeper Mathew Ryan og dommeren blåste straffe.

Fra straffemerket sendte Jorginho keeperen en vei og ballen i motsatt hjørne. Det var italienerens åttende straffescoring for Chelsea på like mange forsøk, ifølge statistikktjenesten Opta.

Fram til da hadde lagene vært så godt som jevngode. Etter scoringen var Brighton best fram til pause.

Hadde kanskje tapt poeng i fjor

– Hvis man tenker på at vi kun har vært samlet i fire dager som lag, og forventer at alt skal klaffe fra dag én, blir det vanskelig, sa Chelsea-manager Frank Lampard til Skysport etter kampen.

– Vi viste større besluttsomhet, og dette er en kamp vi kanskje hadde tapt poeng i i fjor.

Graham Potters menn spilte seg fram til flere solide sjanser. Spesielt Steven Alzate satte Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga på prøve ved et par anledninger, men 1-0 sto seg til pause.

19-åring herjet

Selv om Chelsea har storhandlet i sommer var spilleren de i januar solgte til Brighton, Tariq Lamptey, som var førsteomgangs store spiller. Forsvarsspilleren var både høyt og lavt og skapte store problemer for langt med rutinerte eks-lagkamerater.

19-åringen var nest sist på ballen da hjemmelaget utlignet etter 54 minutter.

Fra utsiden av sekstenmeteren sendte Leandro Trossard et skudd mot lengste hjørnet, som gikk under Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga og i mål.

Brighton hadde knapt jublet ferdig før Chelsea igjen var i føringen. Chelseas høyreback Reece James stilte inn skuddfoten og hamret ballen knallhardt opp i krysset fra rundt 20 meters hold – utakbart for Ryan. Da var det spilt 56 minutter.

Effektive Chelsea

Lewis Dunk fikk en alle tiders mulighet til å gjøre 2-2, men upresset fra kanten av femmeteren stanget ballen på utsiden av stengene.

Da var Chelsea mer effektive. En corner havnet hos Kurt Zouma. Chelsea-spilleren forsøkte lykken med skuddfoten og sendte av gårde et skudd som gikk via en Brighton-spiller og i mål etter 66 minutter.

Flere mål ble det ikke og Chelsea vant til slutt 3-1.

– Vi visste at det ville bli en tøff kamp og at vi måtte gi alt for å få tre poeng, og jeg synes vi gjorde det. Vi måtte opp ett hakk. Nå vi får spilt flere kamper sammen kommer vi til å bli enda bedre. Vi har nye spillere i laget så vi kommer til å bli sterkere, sa James i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Sju lag på tre poeng

I tillegg til Timo Werner (fra RB Leipzig) og Kai Havertz (fra Bayer Leverkusen) som startet mandagens kamp, har også Hakim Ziyech (Ajax), Ben Chilwell (Leicester), Malang Sarr (Nice), Thiago Silva (PSG) kommet inn portene på Stamford Bridge.

– Når man henter inn spillere fra øverste hylle gir det konkurranse og gjør at alle vil jobbe hardere for å komme på laget, sier James om alle tilvekstene til Chelsea.

Werner og Havertz startet mandagens oppgjør og gjorde seg på ingen måte bort. Begge viste at de er klassespillere som Chelsea vil få mye glede av denne sesongen. Brightons nysignering Adam Lallana varte i underkant av en omgang. 32-åringen, som fikk med seg over 120 kamper for Liverpool, måtte ut med skade etter 44 minutters spill.

Sju lag står med tre poeng etter første runde av den engelske eliteserien. Neste runde tar Brighton turen til Newcastle, mens Frank Lampard tar imot regjerende seriemestre Liverpool på Stamford Bridge.

(©NTB)