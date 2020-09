Dortmund vant stort uten Haaland-scoring

NTB Sport

Favorittene fra Dortmund hadde ingen problemer med å ta seg av laget som sist sesong ble nummer fem i 3. Liga. Allerede etter 13 minutter satt også ballen i mål i form av en straffescoring av Jadon Sancho.

Etter en halvtime avsluttet 17-åringen Jude Bellingham et mønsterangrep til 2-0. Så skulle Haaland bli involvert. Nordmannen var alene igjennom mot keeper, men ble sparket ned av vertenes Dominic Volker. Volker fikk rødt kort, og Dortmund fikk et frispark som Thorgan Hazard skrudde inn i krysset på vakkert vis.

Over i annen omgang fortsatte Dortmund å presse hjemmelaget. Et frispark fra Giovanni Reyna gikk etter 49 minutter via Axel Witsel og i mål.

Haaland ble byttet ut etter 56 minutter og ristet skuffet på hodet da han ruslet av banen. Den scoringsvante jærbuen var trolig misfornøyd med ikke å ha satt ballen i mål.

Det gjorde derimot hans erstatter Marco Reus. Kantspilleren hadde vært ute med skade i sju måneder og scoret like godt etter bare sekunder på banen. Han ble vippet igjennom av Sancho og satte ballen iskaldt ned i hjørnet.

I en annen av mandagens kamper slo Dynamo Dresden til med hele 4-1 over Hamburg. Hannover slo Würzburger Kickers 3-2 på bortebane, mens Rot-Weiss Essen vant 1-0 hjemme mot Bielefeld.

