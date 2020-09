Brækhus går omkamp mot McCaskill i 2021

NTB Sport

Det opplyser Brækhus' promotor Matchroom Boxing i en pressemelding. McCaskill skal der forsøke å forsvare de fem VM-beltene hun vant mot Brækhus i Tulsa, Oklahoma 15. august.

Etter å ha tapt for første gang som profesjonell bokser tok Brækhus noe tid til å tenke over om hun skulle legge opp eller fortsette karrieren. 38-åringen har nå landet på sistnevnte.

– Det var den svakeste forestillingen i hele min karriere. Likevel føler jeg at jeg vant, eller at jeg kunne fått uavgjort, og da jeg tenkte over det, visste jeg at jeg kan slå henne i en omkamp, sier Brækhus.

Mistet beltene

Hun var verdensmester i weltervekt i alle de fem internasjonale bokseforbundene fram til hun tapte mot McCaskill. Før det hadde hun vunnet 36 strake proffkamper.

– Jeg ville ikke avslutte med karriereverste prestasjon heller. Det skylder jeg ikke fansen min. Om det hadde vært en kamp der jeg tapte mot en bedre motstander, om jeg hadde vært i min beste form og gitt alt, da kunne jeg ha lagt opp. Men det var ikke tilfelle her, fortsetter bergenseren.

Brækhus tapte kampen på poeng med dommerstemmene 95-95, 93-97, 94-97. I etterkant var mange kritiske, og flere eksperter mente at den norske mesteren burde ha vunnet kampen.

Ikke overrasket

McCaskill hadde fått signaler om at Brækhus skulle legge opp etter tapet, men sier hun ikke er overrasket av at hun må gå en ny kamp mot bergenseren som fyller 39 år senere denne måneden.

– Vi visste at hun ville gjøre comeback, og at det bare var et spørsmål om tid. Vanligvis kommer slike uttalelser like etter kampen for å flytte fokuset bort fra tapet. I denne sporten har så mange sagt at de legger opp for så å komme tilbake for å bokse, sier amerikaneren.

Først senere i år blir det kjent hvor og når de to bokserne skal møtes igjen.

(©NTB)