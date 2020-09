Ventura i seierskampen i PGA-turnering i California etter storspill

NTB Sport

Etter 12 spilte hull i Napa lørdag var nordmannen sju slag under par for dagen, og på det tidspunkt ledet han turneringen med to slag til gode på nærmeste konkurrent. Så kom dagens første bogey på 13. hull, og en til på 15. hull. Dermed falt han litt på lista, men da han senket en birdieputt på 18. hull og signerte for en 66-runde var han tilbake i delt ledelse.

Flere av konkurrentene har ikke spilt ferdig, og det er ikke sikkert at Ventura er på toppen av listene når runden er over, men utvilsomt vil han være blant seierskandidatene når den siste runden starter søndag.

Ventura var på delt 12.-plass etter fredagens runde, som han gikk på 66 slag. Åpningsrunden torsdag gjorde han unna på 69 slag.

Lørdag greide han birdie på 1., 3., 6., 8. og 11. hull, samt en eagle på 9. hull, der han vippet ballen inn på greenen og rett i hullet fra 23 meter. Han brukte 30 slag på første halvdel av runden (seks under par), 36 på siste halvdel (par). Totalt er han 15 slag under par etter tre runder.

Turneringen i California er den første på PGA-tourens 2021-sesong, etter at 2020-sesongen formelt ble avsluttet med PGA-tourmesterskapet forrige uke. Der var Viktor Hovland blant de 30 kvalifiserte deltakerne.

Denne ukas turnering har ikke like skarpt deltakerfelt, men Ventura hevder seg i konkurranse med mange meritterte spillere. Turneringen har total premiesum på 6,6 millioner dollar.

