Sluttspurt reddet Rosenborg poeng i Hareides comeback: – Blanda drops

Trønderne så ut til å tape 1-3, men så bestemte Per Ciljan Skjelbred seg for å gjenåpne scoringskontoen i Rosenborg seks minutter før full tid. Ikke lenge etter styrte Dino Islamovic inn Carlo Holses innlegg, og 3-3 var et faktum.

Godset åpnet med to raske mål etter kvarteret. Først scoret Lars-Jørgen Salvesen, før han var avgjørende også da Vegar Eggen Hedenstad sendte ballen i eget mål.

Torgeir Børven reduserte riktignok ikke lenge etter, men da Johan Hove traff nettveggen i 2. omgang så veien til poeng lang ut for trønderne.

– De presset oss bra i starten, og vi gjorde unødvendige feil, sa Per Ciljan Skjelbred til Eurosport.

– Kan ikke forvente at alt sitter

Kampen var Åge Hareides første i RBKs trenerstol siden han var med å vinne serie- og cupgull i 2003. Det så derimot ikke ut til å gi noen umiddelbar effekt på de hvite og svarte, selv om ett poeng ble reddet.

– Det var blanda drops. Men vi kan ikke forvente at alt sitter etter ei uke, sa Hareide til VG etter kampen.

– Vi må ta med oss moralen i at vi kommer tilbake fra 1-3, sa han til Eurosport.

Til kanalen understreket han forskjellen mellom kunstgresset på Marienlyst og gressbanene han er vant med fra Danmark.

– Det blir litt større hastighet på ballen, og vi må kanskje krype litt lenger ned i banen. Vi får kanskje stå høyere på Lerkendal, sa Hareide.

– Skulle ha vunnet

Poengtapet gjør at Strømsgodset er på 12.-plass, seks poeng foran nedrykksplass.

– Vi skulle ha vunnet i dag, det synes jeg. Vi leder 3-1 og slipper inn tre ekstremt unødvendige mål, sa Hove til Eurosport.

– Jeg er megastolt over prestasjonen vår, men er skuffet over at det ble uavgjort, sa Godset-trener Henrik Pedersen til VG.

– Vi ble straffet for balltap på slutten.

Selvmål

Etter en rolig åpning på kampen sendte Lars-Jørgen Salvesen vertene i ledelsen etter kvarteret spilt. Etter en flott gjennombruddspasning fra Johan Hove kunne Salvesen sende ballen forbi André Hansen.

Halvannet minutt senere var Salvesen igjen på offensiven. På Mikkel Maigaards innlegg var han på plass på bakerste stolpe og headet ballen via RBKs Vegar Eggen Hedenstad og i mål.

Kun fem minutter senere svarte derimot gjestene fra Trondheim. Etter et håpløst dempingsforsøk av keeper Viljar Myhra plukket Torgeir Børven opp ballen og plasserte den i nettet.

Ikke lenge etter kunne Børven utlignet. Etter en overgang fikk han ballen servert av Per Ciljan Skjelbreid godt inne i 16-meteren. Med for spiss vinkel og feil fot havnet ballen derimot på feil side av nettet.

Etter scoringen tok RBK over mer av spillet og ble det førende laget ut omgangen.

Skjelbred-slurv

Før kvarteret var spilt i 2. omgang var det derimot Strømsgodset som fant nettmaskene igjen. Etter et hjørnespark endte ballen hos Johan Hove etter en slurvete berøring av Per Ciljan Skjelbred. Han skjøt ballen forbi Hansen i buret.

Seks minutter før full tid stjal Skjelbred ballen. Han dro seg godt inn i 16-meteren og skjøt ballen sikkert i lengste hjørne.

Da våknet gjestene. Kun et par minutter etter gikk Carlo Holses innlegg i mål med hjelp fra Dino Islamovic.

Hareide fikk dermed med seg ett poeng i første kamp. Han tok over 1. september fra Trond Henriksen, som hadde styrt Rosenborg siden Eirik Horneland var ferdig i klubben i juni.

