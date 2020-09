Premier League-manager signerte ny kontrakt

NTB Sport

Det bekrefter klubben på sitt nettsted søndag.

46-åringen har ledet ulveflokken siden mai 2017 og tok klubben til dens første kvartfinale i Europa på 50 år under fjorårets europaliga.

Wolverhamptons suksess med Santo som manager stopper ikke der. Siden opprykket til Premier League for to sesonger siden har de gulkledde avsluttet blant topp sju to år på rad og tok seg også til semifinale i FA-cupen i 2019.

Mandag besøker Santos og co. Sheffield United til sin første kamp i årets ligasesong.

