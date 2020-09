Nytt bittert tap for Mjøndalen: – Stinker nedrykk

NTB Sport

Vegard Hansens menn åpnet sterkt og fikk et tidlig straffespark, men Markus Nakkim klarte ikke å ta hjemmelaget i føringen fra elleve meter.

25 minutter ut i omgangen ropte Sandefjord på straffe da Vidar Ari Jónsson gikk i bakken, men islenderen mottok i stedet gult kort for å falle for lett.

Jónsson gjorde opp for seg med 1-0-scoringen like etter halvtimen spilt, før Sivert Gussiås fastsatte resultatet tidlig i 2. omgang.

Med tre nye poeng ligger Sandefjord for øyeblikket trygt på en 13.-plass, mens de brunkledde fra Drammen trenger å finne vinnerformen hvis de skal unngå nedrykk.

Mjøndalens Sondre Liseth var langt fra fornøyd etter kampen.

– Vi er svake når vi kommer under, veldig svake, sa han til Eurosport.

– Vi må begynne å vinne fotballkamper, for det her stinker det nedrykk av.

Straffebom og filming

13 minutter ut i kampen hektet Victor Pálsson Mjøndalens Sondre Liseth i boksen, og Markus Nakkim fikk muligheten til å sende hjemmelaget i ledelsen. Midtstopperen vartet opp med et svakt straffspark og noterte seg for sin annen straffebom for sesongen.

– Det er jævlig surt. Det var jo muligheten til å sende oss i ledelsen. Jeg føler det er min feil at vi ikke leder, sa Nakkim til Eurosport i pausen.

Ti minutter senere var det Sandefjord sin tur til å rope på straffe. Jónsson gikk enkelt i bakken i duell med Sondre Solholm Johansen, og pådro seg et gult kort i forsøk på å få straffe.

Like etter halvtimen spilt gjorde Jónsson opp for filmingen og tok bortelaget i føringen. Rufo la et perfekt innlegg inn mot islendingen, som enkelt prikket inn ledelsen bak Mjøndalen-keeper Sosha Makani.

Etter å ha pådratt seg sitt fjerde gule kort rett før pause, må Sandefjord-midtstopper Lars Grorud stå over neste kamp.

Fra vondt til verre

Sist Mjøndalen snudde kampen etter å ha ligget under var 10. november 2019 mot Ranheim, og utover i 2. omgang ble forsøket på å bedre den stygge statistikken enda vanskeligere for Drammenserne.

Etter 53 minutter sendte nemlig Grorud en strøken ball gjennom til Gussiås, som dempet ballen på kassa og banket inn sin sjuende scoring for sesongen.

– Det har klaffet bra i det siste. Det er fantastisk å vinne, sa Sandefjord-spissen.

Lars Olden Larsen prøvde lykken fra utenfor 16-meteren ved flere anledninger, men verken han eller noen av lagkameratene fant veien inn mellom stengene til Jacob Storevik.

Vegard Hansen og co. ligger bare over Aalesund på tabellen og trenger virkelig å sanke poeng i de kommende kampene hvis de skal forbli i Eliteserien.

– Vi er tannløse forover, og da når vi slipper inn to mål på to sjanser, så er det sånn vi lever akkurat nå. Vi er et bunnlag, og det er den type kamper bunnlag spiller, sa Mjøndalen-treneren etter kampen.

Neste utfordring for de brunkledde kommer borte mot Sarpsborg lørdag, mens Sandefjord gjester Strømsgodset dagen etter.

