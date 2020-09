Greenwood i trøbbel igjen – beklager å ha inhalert lystgass

NTB Sport

Bare få dager etter at Greenwood og Manchester City-spilleren Phil Foden måtte forlate Englands landslagstropp etter å ha hatt damebesøk på spillerhotellet, er 18-åringen i hardt vær igjen.

Denne gangen er det avisen The Sun som publiserer bilder av at Greenwood fyller en ballong med lystgass og inhalerer fra ballongen. Lystgass er også kjent som «hippy crack» og er angivelig blitt et utbredt rusmiddel blant britisk ungdom. Det er ulovlig å omsette, men ikke å bruke.

Greenwood har kommentert lystgass-episoden i en uttalelse sendt via Manchester United, gjengitt av blant andre BBC, Sky Sports og The Telegraph. Der beklager han det han beskriver som «dårlig dømmekraft».

– Jeg er blitt gjort oppmerksom på helserisikoen ved å bruke dette, og jeg erkjenner at bare det å teste det, som man kan se av disse historiske bildene, var dårlig dømmekraft av meg. Jeg vil sterkt oppfordre til ikke å følge mitt eksempel, uttaler United-spissen.

Tabbe

Mens Greenwood kaller bildene «historiske», hevder The Sun at de er tatt bare uker før han debuterte for Englands A-landslag. Det skjedde mot Island for åtte dager siden.

Det var etter nettopp denne kampen at Greenwood og Foden inviterte to kvinner til sitt hotellrom, noe som er i strid med landslagets karantenebestemmelser. De to ferske debutantene fikk dermed ikke bli med landslaget videre til kampen mot Danmark tidlig denne uken.

– Som 18-åring lærer jeg hele tiden, men denne uken har jeg også lært at jeg blir bedømt ut fra en høyere standard på grunn av min karriere som fotballspiller, og det må jeg respektere i framtiden. Jeg er bestemt på å vise meg verdig tilliten som manageren og trenerne mine har til meg, sier Greenwood.

Han og Foden har også beklaget episoden som førte til at de ble fjernet fra landslagstroppen.

Snart serieåpning

Greenwood har ifølge lokalavisen Manchester Evening News ikke trent med resten av Uniteds førstelag denne uken, og han var ikke involvert i lørdagens treningskamp mot Aston Villa, som United tapte 0-1.

Det var lagets generalprøve foran serieåpningen hjemme mot Crystal Palace neste helg. Det er foreløpig ikke kommet informasjon som antyder at Greenwood er uaktuell til den kampen.

Tenåringsspissen slo igjennom for alvor som United-spiller sist sesong og gjorde etter hvert den høyre kantposisjonen til sin. Greenwood spilte i alt 49 kamper og scoret 17 mål i 2019/20.

(©NTB)